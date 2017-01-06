Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Teröre Tepki

Malatya'da 11 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaparak, teröre tepki gösterdi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen 11 sivil toplum kuruluşu adına yaptığı açıklamada, hafta sonu teröre tepki mitingi düzenleyeceklerini söyledi.



Türkiye'nin kritik süreçten geçtiğini ve ülke üzerinde kirli oyunların oynandığını belirten Erkoç, "Sözde birbiriyle ilgisi olmayan ama adı PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ülkemizi aynı dönemde hedef alıyor ve terör saldırılarıyla ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak istiyor. Hainler, askerimize el uzattıkça, bu millet askerine ve polisine daha fazla sahip çıkıyor. Daha sıkı bağrına basıyor, hainler saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor." diye konuştu.



Erkoç, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin hainliğin her türlüsünü gördüğünü dile getirerek, "Nereden ve kimden gelirse gelsin, her türlü terörü lanetliyoruz. Bu derece aşağılık ve kahpece hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır ama başaramıyorlar, başaramayacaklar. Başaramadıkça da vahşileşiyorlar. Hainlerin tuzaklarını millet olarak bozduk. 15 Temmuz'da bu millet, milli iradeye sahip çıkma uğruna tankların önüne imanlı göğsünü siper etti." ifadelerini kullandı.



Erkoç, vatandaşları Türk bayraklarıyla Soykan Meydanında yarın düzenleyecekleri mitinge davet etti.



Açıklamada, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz hazır bulundu.