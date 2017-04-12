Malatya'da Silah Kaçakçılığına 10 Tutuklama

Malatya merkezli gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah üretimi ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda toplam 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 13 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklanan 10 kişi daha sonra sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.



7 Nisan'da Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda ruhsatsız 21 tabanca, 39 av tüfeği, 2 bin 524 tabanca mermisi, 88 av tüfeği fişeği ve çok sayıda tabanca ile tüfek parçaları ele geçirilmişti. - MALATYA