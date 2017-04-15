Malatya'da Sağanak Etkili Oldu

Malatya'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle kent merkezinde trafik yavaşladı. Vatandaşlar otobüs duraklarında ve dükkanların saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu.



Sağanak nedeniyle yolda biriken sulardan dolayı vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.



Bazı vatandaşlar şemsiye kullanarak yağmurdan ıslanmamaya çalıştı.