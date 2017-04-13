Malatya'da Referandum İçin Hazırlıklar Tamamlandı

16 Nisan'da halk oylamasına 3 gün gibi kısa bir süre kalırken, ilçe seçim kurulları da tüm hazırlıklarını tamamladı.



Pazar günü yapılacak olan yeni anayasa değişikliği halk oylaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yeşilyurt Seçim Kurulu Müdürü Hanefi Orhan, 16 Nisan referandum u ile ilgili tüm hazırlıkların bittiğini ve seçim saatini beklediklerini söyledi. 13 ilçede halkın huzurlu bir şekilde sandıklara gitmesi için gerek güvenlik gerekse diğer hazırlıklar bakımından hazır olduklarını ifade eden Orhan, Malatya genelinde bin 832 sandık kurulacağını ve son verilere göre 533 bin 697 seçmenin oy kullanmasını beklediklerini söyledi.



Malatya'da referandum için oy verme işlemlerinin sabah saat 07: 00 itibariyle başlayacağını ve saat 16: 00'da sona ereceğini belirten Orhan, referandum sonuçlarının ise tahmini olarak 21.00'e kadar netleşeceğini düşündüklerini belirtti. - MALATYA