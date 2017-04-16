Malatya'da Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

Malatya'da 18 maddelik Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürüyor.



Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması Malatya'da saat 07.00'da başladı. İl genelinde kurulan bin 832 sandıkta, 533 bin 697 Malatyalı seçmen Anayasayı belirlemek için oy kullanacak. Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluştururken polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı okullarda ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. - MALATYA