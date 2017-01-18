Malatya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Yeşilyurt İlçesi'nde Çilesiz Mahallesi ile Anayurt Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Sefa T. yönetimindeki 44 AT 155 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 44 EE 549 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Sefa.T ile yanındaki kişi ve diğer sürücü yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.