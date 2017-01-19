Malatya'da Mülki İdare Amirleri Toplantısı Yapıldı

Malatya'da yılın ilk mülki idare amirleri toplantısı, Vali Mustafa Toprak başkanlığında yapıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda gündemdeki konular ve ilçelerin sorunları görüşüldü.



Vali Toprak, toplantı sonrasında yaptığı konuşmada, özellikle eğitim alanındaki konularla ilçelerdeki yerel hizmetlerin ve kalkınmaya yönelik hizmetlerin daha kaliteli, verimli olmasını sağlamak, asayiş ve trafik konuları gibi konuları görüşmek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak için vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldiklerini belirtti.



Vali Toprak, özellikle taşımalı eğitim yapan servis araçlarının ve normal okul servis araçlarının sıkı kontrollere tabi tutulmasını, mevzuat ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara uygunluğunun denetlenmesi talimatını verdi. Trafik kontrollerinin de aksatılmadan sürdürülmesini isteyen Vali Toprak, narkotik yönünden de okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırılmasını, çocukların uyuşturucu, uyarıcı gibi maddeler konusunda bilgilendirilmelerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını, okul kantinlerinin hijyen koşullarına dikkat edilmesini istedi.



Şehit yakınları ve gazilerin sık sık ziyaret edilmesini isteyen Vali Toprak, "Bu aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarını ve çocuklarını da her daim ziyaret ediniz ve onların hissiyatını göz önünde bulundurunuz." ifadelerini kullandı.



Vali Toprak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK/KCK silahlı terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Malatya'da bugüne kadar sürdürülen operasyon ve çalışmaların, şimdiye kadar alınan ve bundan sonra da alınacak tüm tedbirlerin, asayiş ve yol kontrollerinin de sıkı bir şekilde devam ettirilmesini istedi.