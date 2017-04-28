Malatya' da Minibüsün Çarptığı Itfaiye Eri Öldü

Afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıktığı sırada minibüsün çarpması sonucu yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti.



TFF 1'inci liginde mücadele eden ve Ligin bitmesine sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor severleri ve esnaflar Malatya'da cadde ve sokaklara 'Malatyaspor'a Şampiyonluk yolunda başarılar dileriz' adlı afişlerle süslendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı itfaiye görevlisi 41 yaşındaki Malatya'lı Muhammet Mustafa Gökgöz Malatyaspor ile ilgili afişi asmak için aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek yaralanan itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi Dörtyol mevkisinde afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye eri Mustafa Gökgöz, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yere düştü.



Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Gökgöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YENİ MALATYASPOR BAŞKANI GEVREK'TEN TAZİYE MESAJI



Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adli Gevrekte sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: 'Yeni Malatyaspor'umuza ait afişi asmaya çalışan Malatya Büyükşehir belediyesi itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz minibüsün itfaiye aracına çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan Rahmet yakınlarına sabır diliyoruz.