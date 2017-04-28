Malatya'da Minibüsün Çarptığı İtfaiye Eri Öldü

MALATYA'da afiş asmak için aracın merdivenine çıkan itfaiye eri 41 yaşındaki Muhammet Mustafa Gökgöz, merdivene bir minibüsün çarpması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.



TFF 1'inci liginde mücadele eden ve ligin bitmesine sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor severleri ve esnaf, Malatya'da cadde ve sokakları 'Malatyaspor'a Şampiyonluk yolunda başarılar dileriz' yazılı afişlerle süsledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çalışan Muhammet Mustafa Gökgöz, Malatyaspor ile ilgili afişi asmak için aracının merdiven kısmında çalışırken, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir minibüsün merdivene çarpması sonucu düşerek yaralandı. Gökgöz, ambulansla kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi



YENİ MALATYASPOR BAŞKANI GEVREK'TEN TAZİYE MESAJI



Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adli Gevrek sosyal medyadan şu mesajı yayınladı:



"Yeni Malatyaspor'umuza ait afişi asmaya çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz minibüsün itfaiye aracına çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz."



- Malatya