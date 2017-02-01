Malatya'da Mezarlık Hizmetleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 3 bin 197 cenaze işlemi yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılan cenazelerden 2 bin 67'si Şehir Mezarlığı'nda, bin 130'u ise çevre il ve ilçelerdeki mezarlıklara nakledilerek defnedildi.



Acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslerde 2 bin 610 kez taziye çadırı hizmeti verdi.



Belediye ekiplerince kurulan taziye çadırlarında, masa, sandalye ve kış aylarında soba hizmeti ücretsiz olarak sağlandı.



Şehir Mezarlığında 15 bin adet çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Yine Şehir Mezarlığında yeşillendirme ve otomatik sulama sistemi yapılan alan 4 bin metrekareyi buldu. Sosyal tesislerin çevresine de binlerce çiçek dikildi.