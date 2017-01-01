Malatya'da Metruk Ev Yangını

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.



Alınan bilgiye göre, Alacakapı Mahallesi'nde Metin Dönertaş'a ait tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.



Depo olarak kullanıldığı belirlenen evdeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.