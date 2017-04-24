Malatya'da Mart Ayında Bin 130 Konut Satıldı

TUİK'in yaptığı analizlere göre Mart ayında Malatya'da bin 130 konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da Mart ayında toplam bin 130 konut satıldı. Analizlere göre Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 34,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,7 arttı. Analizlere göre Mart ayında satılan konutların 501 adedi ilk satış, 629 adedi de ikinci el satış olurken, 2017 yılı Mart ayında satılan bin 130 adet konutun, 371'i ise ipotekli olarak satıldı. - MALATYA