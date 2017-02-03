Malatya'da 'Lojistik Merkezi Çalıştayı Düzenlenecek

Malatya'ya kurulması planlanan Lojistik Merkez ile ilgili bir çalıştay düzenlenecek.



Malatya'nın üretim ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulması planlanan 'Lojistik Merkez'in fizibilite hazırlık süreci kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 10: 00'da Malatya Ramada Otel'de 'Lojistik Merkezi Çalıştayı' düzenlenecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kurulacak olan Lojistik Merkezin ürünlerinin hızlı ve nispeten uygun maliyetlerle pazara sunulmasında önemli bir rol oynayacağını kaydederek, "İşletmeler tarafından piyasaya sunulan ürünlerin hedef pazarlara hızlı ulaşımı işletmelere ciddi bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Burada önemli olan ürünün piyasaya hızlı bir şekilde sunulmasının yanında lojistik maliyetleri de aşağıya çekebilmektir. Bu kapsamda lojistik merkezler firmalara ürünlerinin hızlı ve nispeten uygun maliyetlerle pazara sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır. İlimizin de bu noktadaki potansiyelini ve fırsatlarını değerlendirmek üzere kurulabilecek bir lojistik merkezin fizibilitesinin hazırlığını Kalkınma Ajansımız yürütüyor. Bu çalışma kapsamında düzenlenecek ortak akıl konferansı da ilgili tüm paydaşların görüşlerinin alınacağı bir toplantı olacak" şeklinde konuştu. - MALATYA