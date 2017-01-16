Malatya'da Kumar Operasyonu

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 75 kişiye 17 bin 25 lira para cezası verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Bir iş yerinde "tombala" tabir edilen oyunun oynandığı tespit eden ekipler, aramada 2 televizyon, birer tombala makinesi ve kamera, 165 kart, 90 top ve 2 bin 803 pul ele geçirdi.



Aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 kişiye, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem yapıldı.



Kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17 bin 25 lira para cezası uygulandı.