Malatya'da Kültür Sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Ermişler ya da Günahkarlar" adlı oyunu, Malatya'da tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.



Anthony Horowitz'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirisi ve Barış Erdenk'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Cemaletti·n Çekmece, Tamer Yılmaz ve Canan Erener Şen rol alıyor.



Oyunun dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Medina Yavuz, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini Orhan Enes Kuzu, hareket düzenini Sibel Erdenk, sahne amirliğini Feyyaz Yükselen üstleniyor.



Bir cinayet romanı yazarının, Londra'da bir hastanede, akıl hastası bir katilin iç dünyasını araştırmak isterken kendi iç dünyasının karanlık tarafları ile yüzleşmesini konu alan oyun, Sabancı Kültür Merkezi'nde cuma günü saat 20.00'de, 21 Ocak Cumartesi günü de 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek.