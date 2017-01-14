Malatya'da Kültür Sanat

Van Devlet Tiyatrosunun, "Hıdırellez" adlı oyunu, Malatya'da tiyatroseverlerle buluştu.



Firuzen Engin'in yazdığı, Şirin Ergüven Haşimoğlu'nun yönettiği iki perdelik oyun Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Birbirini seven genç çiftin farklı sosyal dokularda yaşadıkları özlem ve duyguları konu alan oyunda, Şi·ri·n Ergüven Hamşi·oğlu, Emi·n Gürsoy, Batuhan Yalçın, Çi·ğdem Yıldız, Doğukan Özman, Muharrem Dalfi·dan, Abdulselam Çok, Behi·ce Maurer, Gülbahar Bozkurt, Betül Ti·rben, Ezgi· Yıldız, Mustafa Di·leklen, Özgür Sağlık, Şafak Ceylan, Emrah Hamşi·oğlu ve Ümi·t Doğal rol adı.



Oyunun ardından bazı oyuncular izleyicilerle bir süre sohbet etti.