Malatya'da Koyun Kırpma Kursu Açıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Koyun kırpma' kursu açıldı.



Küçükbaş hayvanlarda yapılan kırpımlar sırasında hayvanların zarar görmemesi için yetiştiricilerin eğitileceği kurs 2 hafta sürecek. 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak. Kursun açılışında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Türkiye'de ilk defa böyle bir kursun açıldığını söyledi.



Birlik olarak koyun kırkımı ile ilgili eğitimlerin başladığını belirten Akın, "Bu eğitimler 2 hafta sürecek. 40 saat teknik 16 saatte sahadan birebir kırkım yapılarak pratik anlamda uygulamalı eğitim verilecek. Burada eğitime katılacak arkadaşları çok dikkatli bir şekilde bunları dinleyip uygulama anlamında sıkıntı yaşamaması gerekiyor" dedi.



Hayvanların eski usulle kırkım yapılmasından dolayı çok fazla zarar gördüğünü ifade eden Akın, "Makineyle kırkımı Malatya'daki bütün sahaya yansıtırsak eğitimimiz amacına ulaşmış oluruz" ifadelerini kullandı. DAP bölgesi kapsamında projelerinin de olduğunu ifade eden Akın, "100 civarında kırkım makinesini yüzde 80 hibe desteği alabilmemiz gerekiyor ki bu eğitimi alan yetiştirici ve üreticilerimize bu kırkım makinesinden projeden faydalanabilsinler. İnşallah bu projemiz Malatya'mız için hayırlı olur" şeklinde konuştu.



İlçelerde talep geldiği takdirde bu kursları yaygınlaştıracaklarını kaydeden birlik başkanı Akın, "Yetiştiricinin üreticinin buraya gelmesini zor olabilir o anlamda da ilçelerde de sayı 12 kişinin üzerine çıkarsa oralarda da bu tür kursları açacağız" diye konuştu. - MALATYA