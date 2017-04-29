Malatya'da Koyun Kırkım Kursu

Malatya'da Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince açılan kursa katılan yetiştiriciler sahada uygulamalı olarak koyun kırktı.



Küçükbaş hayvanlarda yapılan kırkım sırasında hayvanların zarar görmemesi için düzenlenen kursta 10 kursiyere uygulamalı olarak koyun kırkma gösterildi. Kursta gördükleri teorik bilgileri uygulamalı kırkma eğitimiyle hayata geçirme fırsatı bulduklarını dile getiren Gülnaz Alp isimli koyun yetiştiricisi,"Makasla kırkma sırasında hayvanın derisine zarar verebiliyoruz. Makineyle kırkmayla hayvan zarar görmüyor. Günlük 100 koyun kırkabiliyoruz. Gaziantep'ten kırpma için işçi getiriyordum. Yılda bin lira kırkmaya ödüyordum" şeklinde konuştu. Caner Sarıgül ise kursun verimli geçtiğini belirterek, "Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a teşekkür ediyoruz. Burada doğru bildiğimiz yanlışları telafi imkanı yakaladık" "ifadelerini kullandı.



Koyun kırkma makinesi ve kurs hakkında bilgi veren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın," Kursumuza katılan yetiştiricilerle birlikte kırkım makinesiyle koyunları uygulamalı olarak yapıyoruz. Burada önemli olan husus hayvanın en iyi şekilde kırkımının yapılmış olması, kırkımın yapağının yok olmaması adına kırkım kursunun ne kadar önemli olduğunu burada uygulamalı olarak görüyoruz. Bu anlamda Türkiye ilk defa birlik olarak bunu Malatya'da uyguluyoruz" dedi.



Hibe koyun kırkma makineleri geliyor



Başkan Akın, DAP bölgesi kapsamında hibe koyun kırkma makinelerinin dağıtılması için projelerin bulunduğunu belirtti. Proje ile kursa katılan toplam 100 koyun yetiştiricisine, yüzde 80 hibeli koyun kırkma makinesinin verileceğini söyledi.



Projenin onaylanması halinde makinelerin dağıtılabileceğini belirten Akın, "En azından bu proje geçerse, kırkım kursuna katılan arkadaşlarımız hayvanlarını otomatik makinelerle kırkım makineleri yüzde 80 hibeyle faydalanmış olur. Burada uygulamalı eğitimin ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Bu kurslarımız talep olduğu sürece bütün ilçelerimizde de açabiliriz"şeklinde konuştu - MALATYA