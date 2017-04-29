Malatya'da Konut Satışlarında Artış

Malatya'da emlakçılar, bankaların kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle emlak satışlarında hareketlenmenin yaşandığını söyledi.



Emlakçı Cevdet Zafer, 16 Nisan referandum sonrası piyasalarda bir rahatlık bir istikrar söz konusu olduğunu bununda emlak sektörüne bir canlılık getirdiğini ifade den Zafer, "Malatya"da şuan emlak sektöründe bir canlılık söz konusu bahar gelmesi ve banka kredilerindeki faiz oranlarının düşük olmasından dolayı eğer konu almak isteyen varsa tam zamanı diye düşünüyoruz. Referandum sonrası millette bir öz güven oluştu buda emlak piyasasını olumlu bir şekilde etkiledi. Malatya"da emlak sektöründe şuanda güzel binalar yapılıyor Malatyalı hemşehrilerimizin bunu değerlendirmelerini istiyoruz" diye konuştu



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin emlak sektöründe yaptığı çalışmaların kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Zafer, "Merdiven altı çalışan emlakçı arkadaşlarımız bizlere büyük bir zara veriyor ve bizleri zan altında bırakıyor. Bizim vatandaşlarda ricamız bunlarla çalışmamalarını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA