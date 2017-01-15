Malatya'da Kömürlük Yangını

Malatya'da Suriyeli bir ailenin kaldığı eve ait kömürlükte yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre Paşaköşkü Mahallesi Hüseyin Doğan Dede Sokağında ikamet eden Suriyeli İsmet Oso'nun evine ait kömürlükte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından eve ve çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında kömürlüğün içinde bulunan kışlık yakacaklar telef olurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA