Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 günde kar nedeniyle kapalı olan toplam 2 bin kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açtı.



İlçelerde ve yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışının yanı sıra, Malatya genelinde tipi ile etkili oluyor. Kar yağışı ve tipi sonucu kapanan köy yolları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları ile yeniden ulaşıma açılıyor. Ekipler son 3 günde yaptıkları çalışmada, kar nedeniyle kapalı olan yaklaşık 2 bin kilometre uzunluktaki yolu yeniden ulaşıma açtı. Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, grup yollarında tuzlama ve küreme çalışmalarını ise sürdürüyor. Don ve buzlanmaya karşı kritik bölgelerde araç ve personel sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin olduğu bölgelere girilmemesi konusunda insanları uyarıyor. Gece de karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipi nedeniyle karla kaplanan yolları tekrar tekrar kardan temizlemek zorunda kalıyor.



Hastaların da imdadına yetişiyor



Acil durumlarda zamana karşı mücadele veren ekipler, karda mahsur kalan hastaların da imdadına yetişiyor. Ekipler ihbar üzerine Doğanşehir'in Söğüt mahallesinde yaşayan engelliyi ve kalp hastası vatandaşın yanı sıra Arapgir'in Tarhan mahallesinde solunum enfeksiyonu geçiren vatandaşı da hastaneye ulaştırdı.



Yollarda mahsur kalanlar da belediyeden yardım istedi



Pütürge'de de mahsur kalan birçok vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü yoğun çalışmalar neticesinde yollarda mahsur kalan vatandaşlar aileleriyle birlikte kurtarıldı.



Doğanşehir'in Kapıdere mevkiinde de tepi nedeniyle mahsur kalan onlarca araçta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Zor kış koşullarında Büyükşehir Belediyesinin çok önemli işler yaptığını belirten vatandaşlar kendilerini kurtarmaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA