Malatya'da Kar Yağışı Başladı

Malatya-Kayseri Karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Malatya-Kayseri Karayolunda da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme yapıyor. Karahan geçidinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Malatya-Kayseri karayolunun haricinde Pütürge İlçesi kubbe dağı mevkinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.



Bu arada meteorolojinin yaptığı değerlendirmelerde Malatya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Bölgede zirai don tehlikesi de bulunuyor. - MALATYA