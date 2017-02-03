Malatya'da Kaçak Sigara Operasyonu

Malatya'nın Kale ilçesinde 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan yol kontrolü sırasında Van'dan İstanbul'a gittiği tespit edilen otobüste arama yaptı.



Ekipler, aramada bir yolcuya ait 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Yolcu O.N. hakkında idari işlem yapıldı.