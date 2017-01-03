Malatya'da İş Yeri Hemşireliği Kursu Düzenlenecek

İnönü Üniversitesi tarafından, iş yeri hemşireliği kursu açılacak.



İnönü Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitesi bünyesinde iş yeri hemşireliği kursu düzenlenecek.



Hemşireler, çevre ve sağlık teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri, sağlık memurları ve yönetmelikte yazılan bölümlerden mezun olanların katılabileceği kursa, 15 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.



İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine yapılacak başvuruların ardından kursta, 20 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında eğitim verilecek.