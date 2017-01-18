Malatya'da, "Hünerli Eller Yeni Yıl" Sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi tarafından "Hünerli Eller Yeni Yıl" sergisi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde açılan sergide, el sanatları, nakış, resim, mefruşat kurslarında üretilen ürünler yer aldı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, merkeze yöredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



Sadece kadınların bu merkezden faydalandığını aktaran Mumcu, şunları kaydetti:



"Kurslarımız ve spor aktivitelerinden aylık 300 civarında bayan hemşehrimiz bu tesisimizden faydalanıyor. Buradaki aktivitelerimize katılarak zamanlarını bu anlamda daha kaliteli geçiren bütün bayanları hem tebrik ediyorum hem de gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Açıldığı günden bu yana Kadın Kültür ve Spor Merkezimizle ilgili çok olumlu yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geçen yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı aslında kendine ait bir rekoru kırdı. Malatya merkezde ve bütün ilçelerimizde 400'ün üzerinde etkinlikle 220 bin civarında hemşehrimizle buluştuk. Kültür dairemiz daha iddialı ve daha güzel programlarla tüm Malatya'ya hizmet vermeye devam edecek."



Kadın Kültür ve Spor Merkezi enstrüman kurslarına katılan kursiyerlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından giyim kursunda üretilen kıyafetler defileyle katılımcıların beğenisine sunuldu.