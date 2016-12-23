Malatya'da Hac Kayıtları

Malatya'da 2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenler için müracaatlar 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında alınacak.



Malatya İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinden elektronik ortamda veya doğrudan müftülüklere yapabilecekleri kaydedildi.



İlk defa kayıt yaptıracaklardan müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye eklemeleri gerektiği belirtilen açıklamada, müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir nüshasını müracaat edenlere vereceği belirtildi.



Hac konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin 9-31 Ocak tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden hac konaklama tercihini belirleyerek, kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapmaları istenen açıklamada şunlara yer verildi:



"Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir. 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır. Kayıt yenileteceklerden geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vazgeçenler 9-31 Ocak tarihleri arasında müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.



2016 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenler "Kayıt Yenileme" işlemlerini 9 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında internet ortamında veya İl ve İlçe Müftülüklerine başvurarak kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir."