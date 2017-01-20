Malatya'da Güney Kuşak Yolu Çalışması

Malatya'da Güney Kuşak yolu çalışmaları sürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 11,5 kilometrelik, 50 metre genişliğindeki Güney Kuşak yolunun 6,5 kilometrelik bölümü tamamlandı. Yolun 7 kilometrelik bölümünü ikiye ayıran Derme Kanalı'nda da genişletme çalışmaları devam ediyor.



Çevreyolu Hava Lojmanları kavşağından başlayarak, Fahri Kayahan Bulvarı, Kuyuönü Mezarlığı, Derme Kanalı hattından devam ederek Çöşnük Kavşağı'nda biten kuşak yolunda bugüne kadar 6 milyon liralık istimlak yapıldı. Projenin kuyu önü mezarlığı bölümünde ise 2 bin 460 mezar şehir mezarlığına nakledildi.



Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Bulvarı ve Tecde yolunu, Beydağı Mahallesine bağlayacak, 2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir bağlantı yolu açma çalışmalarına da devam ediyor.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise ilin sağlıklı şehirleşmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hayata geçirdiklerini, kuşak yollarıyla birlikte bağlantı yollarını da kente kazandırmaya devam edeceklerini aktardı.



Kuşak yollarının ilin trafiğini önemli derecede rahatlatacağını kaydeden Çakır, "Kuşak yolları tamamlandığında doğu-batı istikametinde 2 hat ortaya çıkmış olacak. Bu hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de transit geçişleri kolaylaştıracak. Örneklemek gerekirse, Çöşnük kavşağına gelen ve Sivas'a gitmek isteyen bir vatandaşımız, şehir merkezine girmeden, Kuzey Kuşak yolu üzerinden Malatya-Sivas karayoluna gidebilecek. Kayseri'ye gitmek isteyen bir araç, şehir içi yoğunluğuna takılmadan, yine çevre yoluna girmeden Güney Kuşak yolunu kullanarak çok rahat bir şekilde yoluna devam edebilecek." ifadelerini kullandı.