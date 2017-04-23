Malatya'da Fırtınada Uçan Çatı Araçların Üzerine Böyle Düştü

Malatya'da Fırtınada Uçan Çatı Araçların Üzerine Böyle Düştü

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Fırtına, Malatya