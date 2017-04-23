Malatya'da Fırtınada Uçan Çatı Araçların Üzerine Böyle Düştü
Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştüMalatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştüMalatya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarark park halindeki araçların üzerine düştü.
Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştü
Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştü
Malatya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarark park halindeki araçların üzerine düştü. Çatının araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.