Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştü



Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştü



Malatya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarark park halindeki araçların üzerine düştü. Çatının araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.