Malatya'da Fetö Soruşturmasında 1 Gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kurulunda görevli bir zabıt personeli gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulunda görevli bir katibin gözaltına alındığı belirtildi.



Öte yandan Valilik OHAL bürosundan yapılan açıklamada Aydın, İstanbul, Karabük ve Nevşehir illerinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin Malatya'da gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bir özel okul öğretmeninin SEGBİS sonucu gerçekleştirilen sorguluma sonucu tutuklandığı bildirildi. - MALATYA