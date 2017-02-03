Malatya'da Fetö Soruşturmasına 4 Tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 4 öğretmen, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski öğretmenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Malatya