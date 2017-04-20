Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya merkezli gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Malatya'da örgütün adliye ve sohbet imamı da gizlendikleri evde yakalandı.



Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli Ankara ve Adıyaman illerinde 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda aralarında görevlerinden ihraç edilen asker, öğretmen, sağlıkçıların da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınırken 4 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi. Ayrıca Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Örgütün imamları yakalandı



Valilik açıklamasında ayrıca Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan örgütün sözde adliye imamı olan 1 avukat ile sohbet imamı olan görevinden ihraç edilen eski bir öğretmen de yakalandı. Yine Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan örgütün yurt müdürü Y.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gizlendikleri evde dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. - MALATYA