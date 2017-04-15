Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen katip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, soruşturma kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Malatya Adliyesinde görevli bir katibin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında ayrıca yine Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen emekli bir polis memurunun Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.



Hakkında arama kararı bulunan eski bir öğretmenin ise Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü yakınını ziyaret etmek istediği sırada yapılan kimlik kontrolünde tespit edilerek gözaltına alındığı da belirtildi. - MALATYA