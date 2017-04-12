Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da görevinden ihraç edilen eski öğretim üyesi terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.



Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İnönü Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen bir öğretim üyesinin örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi. İhraç edildikten sonra gözaltına alınan ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan eski öğretim üyesi yaşanan bu gelişme üzerine yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen 1 eski polis memurunun da Malatya'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - MALATYA