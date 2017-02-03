Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 4 öğretmen, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlik görevlerinden KHK ile ihraç edilip gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılanlardan 4 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu tutuklanmıştır. Ayrıca KHK ile öğretmenlik görevlerinden ihraç edilen, firari durumda bulunan 2 şahıs, 2 infaz koruma memuru, il dışı talimatı ile Doğanşehir ilçesinde 1 polis memuru olmak üzere 5 şahıs da ilaveten gözaltına alınmıştır" denildi. - MALATYA