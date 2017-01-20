Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görevli iken ihraç edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada,"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini temsil eden TBMM'yi ve diğer kurumlarımızı, demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde; Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında: FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görevli iken ihraç edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA