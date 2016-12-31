Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli toplam 8 İlde 58 hedefe yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda 37 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - MALATYA
Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads