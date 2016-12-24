Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 34 öğretmen ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli 2 personel açığa alındı.



Soruşturmalar kapsamında kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aralarında daha önce açığa alınıp göreve iade edilen öğretmenlerin de bulunduğu 34 öğretmen görevden uzaklaştırıldı.



Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca da Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 1 mühendis ile 1 şoför açığa alındı.