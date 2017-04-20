Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve biri adliye imamı olduğu öne sürülen 3 zanlı yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye imamı olduğu belirtilen kişi, sohbet imamı olan ve meslekten ihraç edilen öğretmen ile bir yurt müdürünün evine operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan 3 zanlının evinde çok miktarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.