Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 infaz koruma memuruyla meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 infaz koruma memuruyla meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 infaz koruma memuruyla, meslekten ihraç edilen ve firari olan 2 öğretmen yakalandı.

Bu arada, başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir polis de Doğanşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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