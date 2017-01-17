Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.



Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.