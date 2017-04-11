Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu: 9 Tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları gerekçeleriyle daha önce gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6'sının ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan 1 şahsın da Malatya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. - MALATYA