Malatya'da 'Evet' kutlaması

Binlerce Malatyalı saatlerce referandum sonucunu kutladı



MALATYA - Referandumun 'Evet' ile sonuçlanmasının ardından binlerce Malatyalı sokaklarda seçim sonucunu kutladı.

Yeni Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasının sonuçlarının 'Evet' yönünde çıkması ile Malatya şenlik yerine döndü. Hükümet Meydanında toplanan binlerce Malatyalı referandum sonucunu kutladı. Araç konvoyları ile kutlamaya katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile seçim sonucunu saatlerce kutladılar.

Saatlerce süren kutlamalarda vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarken, araç konvoyları gece geç saatlere kadar sürdü.