Malatya'da Darbe Girişimi Davası

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada savunma yapan 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki bakım personeli, verilen emirler doğrultusunda 4 adet F4 uçağını hazırladıklarını savundular. Bugünkü duruşmada heyet başkanı olan Turan Kılıç ise, duruşma heyetinin geçici olarak değiştiğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da devam eden davada bugün 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki subaylar dinlendi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171. Filo Hat Bakım Subayı Resul Sayan, savunmasında Birleşik Hava Hareket Merkezi (BHHM) tarafından uçakların hiçbir şekilde kaldırılmayacağı emrinin kendilerine iletilmediğini savundu. 15 Temmuz gecesi mesaiye geldiği 7. Ana Jet Üssünde darbe girişimini televizyondan izlediğini öne süren Sayan, bu süreçte tedirgin olduklarını belirtti. 16 Temmuz sabahına doğru Filo Komutanı Metin Çivilibal'ın emri ile 4 savaş uçağının mühimmatsız olarak hazırlanması emrinin verildiğini ifade eden Sayan, şuana kadar yapmadıkları bir şey olan sorgulamayı yaptıklarını ve yarım saat boyunca uçakların neden kaldırılmak istendiğini sorguladıklarını söyledi. Birleşik Hava Harekat Merkezinin hiçbir şekilde uçak bakımcıları ile irtibata geçmediğini belirten Sayan, ısrarla sormalarına rağmen BHMM'nin emri ile kaldırılmak istenen uçakların o gece Terörle Mücadele Harekatı kapsamında olabileceğini düşündüklerini ileri sürdü.



15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması ile tedirgin olmaya başladıklarını ifade eden Sayan, bu süreçten sonra komutanlarına alanda hazır silah yüklü 2 uçağın bulunduğunu ve bunların emniyete alınması gerektiğini söylediğini belirtti.



2 sanığın tutuklanması talebi



Şuana kadar toplam 68 sanığın savunması alınırken, mahkeme heyet başkanı ara karar öncesi dava sürecinde gelen evrakları okudu. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, iddia makamının taleplerini açıkladı. Savcı Atlı, 15 Temmuz'da Malatya 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un tutuklanmasını ve haklarında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Duruşma savcısı, geçtiğimiz Mart ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Avni Angun'un sözde Yurt Sulh Konseyinin mesaj emrinde sıkıyönetim komutanı olarak belirtilmesi, tanıkların dinlenmemiş olması, şüphelilerin delilleri karartma şüphelerinin bulunması göz önüne alınarak tutuklanması ve yakalanma kararı çıkartılmasını talep etti.



Savcılığın taleplerinin ardından sanık avukatları sırayla söz alarak, kendilerine tanınan 10'ar dakikalık zaman diliminde savunmalarını yapıyor. Savunmaların tamamlanması ile mahkeme heyeti ara kararı açıklayacak.



"Bu geçici bir değişiklik"



Bu arada, duruşmanın bugün heyet başkanlığını üstlenen Turan Kılıç, yaptığı kısa açıklamada sabah basına mahkeme heyetinin değiştiği yönünde haberlerin yansıdığını ifade ederek, "Duruşma heyeti tamamen değişmedi. Sadece heyet başkanının İlçe Seçim Kurulunda görevli olması ve diğer üye de eşinin rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmaya katılmadı. Dolayısıyla bu geçici bir değişiklik. Mahkeme başkanımız heyetin başındadır" diye konuştu. - MALATYA