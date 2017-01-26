Malatya'da, "Cazibe Merkezleri" tanıtım toplantısı düzenlendi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Beyazıt, cazibe merkezleri hakkında bilgi verdi.



Beyazıt, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı cazibe merkezleri arasında Malatya'nın da bulunduğunu belirterek, Kalkınma Bankasına ise bu konuda programı yürütme görevi verildiğini kaydetti.



Başvuru sürecinin Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Beyazıt, "Değerlendirme süreci de Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Halihazırda ön başvurular toplandı. Programa talep için ne şekilde başvurular olacağına dair ön talepler toplandı. Toplamda bin 200 civarında bir ön talep olacağı, 23 il için yoğun bir başvurunun gerçekleşeceği anlaşıldı. Amaç, bu 23 ilde görece az gelişmiş bu illerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmaktır." ifadelerini kullandı.



Cazibe merkezleri programında temelde dört destek paketi olduğunu aktaran Beyazıt, şunları kaydetti:



"Bunlar; Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi'dir. Bu paketlerden yararlanma koşulları var. Asgari düzeyde belirli koşulları yatırımcılar yerine getirmek durumundalar. Bunlar imalat sanayisi için 2 milyon lira bir yatırım tutarı ve asgari 30 kişi istihdam taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor. Çağrı merkezi yeni yatırımlarında asgari 200 kişi ve çağrı merkezi olarak hizmet vermek üzere bir hizmet sözleşmesinin firma tarafından imzalanmış olması şartı var. Veri merkezleri için asgari 5 bin metrekare beyaz alan ve belirlenmiş standartlara uygunluk içeren bir yapı talep ediliyor."



Toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yüksekler, KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, MTSO Genel Sekreteri Abdullah Duran, 2. OSB Müdürü Vahap Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri, üyeler ve iş adamları katıldı.