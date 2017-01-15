Malatya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da kalp, şeker ve astım hastalığı bulunan bir kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan M.S.Ç'nin (61) sabah uyanmadığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Eve gelen acil servis ekipleri, kalp, şeker ve astım hastası olduğu kaydedilen M.S.Ç'nin öldüğünü belirleyerek, durumu polise aktardı.



Şahsın ölümünde şüphe bulunmadığı, hastalığa bağlı nedenlerden öldüğünün belirlenmesi üzerine, polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.S.Ç'nin cenazesi, Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.