Malatya'da Besi Hayvancılık Osb Kurulması Çalışmaları

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Besi Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OS) kurulması hazırlık toplantısına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak'ın başkanlığında Malatya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Budak, Murat Bakırcı, Kaya Doğan ve Genel Sekreter Vahap Bulgurlu katıldı.



Vali Toprak, toplantıda yaptığı konuşmada, canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak projenin önemli olduğunu belirterek, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Ticaret Borsası ile bu konuda gelinen aşama hakkında değerlendirme yapmak ve daha önce Valilikte bir araya geldikleri kurucu ortaklarla birlikte yapılan toplantıda alınan kararların geldiği son aşamayı görüştüklerini söyledi.



Toprak, Besi Hayvancılık Organize Bölgesi kurulması konusunda destek ve her türlü katkıyı veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile milletvekillerine ve kurucu ortaklar olan Valilikle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan Belediye Başkanlıklarına, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Başkanlıklarına ve Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanlığına ve işlemleri yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ve Defterdarlığa teşekkür etti.