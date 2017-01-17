Malatya'da Belediye Personeline Eğitim

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından belediye personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.



Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan eğitim programı kapsamında belediye çalışanlarına, "Yönetim Becerileri ve Liderlik", "İletişim Teknikleri", "Meslek Etiği ve Takım Çalışması" ve "Stres ve Zaman Yönetimi" konusunda eğitim verilmeye başlandı.



Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve Dr. Ayşe Kocabacak tarafından verilen eğitimler, Cuma günü sona erecek.



Eğitim programına katılan belediye personeline sertifika verilecek.