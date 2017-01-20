Malatya'da Basketbol Aday Hakem Kursu Açılacak

Malatya'da, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından basketbol aday hakem kursu açılacak.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Mart ayı içerisinde kentte basketbol aday hakem kursu açılacak.



Basketbol İl Temsilciliği tarafından ön talep alınacak.



Kursa katılmak isteyenlerin Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Dilekçe ile başvurmayan kişilerin başvuruları dikkate alınmayacak.



Basketbol müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kişilerin, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak Aday Hakem Sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor.



Aday hakem olma şartlarına uygun olanlar arasından, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak hakem sınavlarında başarılı olan adaylar, aday hakem olacak.