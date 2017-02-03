Malatya'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Malatya'da yetiştirme yurtları ve Sevgi Evleri'nde kalan başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yetiştirme yurtları ve Sevgi Evleri'nde kalan başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.



Vali Mustafa Toprak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.



Herkesin görevini yapması gerektiğini belirten Toprak, şunları ifade etti:



"Siz de bu anlamda eğitim öğretim içerisindesiniz. Sosyal hizmet kuruluşlarımızda kalıyorsunuz. Sizlere, devletimize, milletimize karşı vefa duygusunu vermeye çalışıyoruz. Bizlerin de sizlerden tek isteği derslerinize iyi çalışmanız. Birbirlerinizle dayanışma içinde olmanız ve geleceğinizi iyi mesleklerle kazanarak Türkiye Cumhuriyeti devletimize hep birlikte faydalı olmanızdır."



Konuşmaların ardından yetiştirme yurtlarında ve sevgi evlerinde kalan 50 başarılı öğrenciye ödülleri verildi.